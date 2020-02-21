Сельчанин нашёл боеприпас во время работы в саду

Сельчанин нашёл боеприпас во время работы в саду

Предмет, похожий на боеприпас, обнаружил работник в яблоневом саду, расположенном на окраине села Кицканы. Проржавевший металлический снаряд лежал на поверхности земли, прикрытый листвой и ветками.

О находке мужчина сообщил в милицию. Сапёры изъяли артиллерийский снаряд калибра 76 мм времён Великой Отечественной войны. Он подлежит дальнейшей утилизации, пишет mvdpmr.org.

Граждан призывают при обнаружении любых подозрительных предметов немедленно сообщать о находке правоохранителям.

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