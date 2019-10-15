Сел в чужое авто и попытался подкупить патрульного: подвыпивший гость ответит за несколько нарушений

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12 октября о пропаже автомобиля Skoda правоохранительным органам сообщила 19-летняя жительница села Ближний Хутор. Вместе с транспортным средством исчезли и двое мужчин, которые гостили у заявительницы.

Как выяснилось, накануне из Кишинёва к сельчанке приехали две подруги вместе со спутниками. Когда спиртное закончилось, мужчины решили докупить выпивку. Дозвониться в местную службу такси не получилось, тогда без ведома хозяйки гости взяли из её сумочки ключи от автомобиля и поехали в Тирасполь.

До магазина приятели не доехали, пишет mvdpmr.org. В Кировском микрорайоне их остановили сотрудники ГАИ. Нетрезвого водителя, у которого не было документов на машину, отстранили от управления. Пьяные товарищи стали предлагать милиционерам деньги, чтобы «разрешить ситуацию» на месте. Водителя предупредили об уголовной ответственности, но, несмотря на это, он положил деньги на приборную панель служебного автомобиля ГАИ, после чего вышел из авто. В этот момент мужчину задержали.

Пока правоохранители оформляли материалы по факту дачи взятки должностному лицу, поступила ориентировка на угнанное транспортное средство. В итоге 33-летний подозреваемый стал фигурантом сразу двух уголовных дел. В ходе дознания было установлено, что совсем недавно задержанный освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабёж.