Сел пьяным за руль: в Италии задержали молдаванина, объявленного в международный розыск

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Молдаванин, объявленный в международный розыск, был задержан в одном из населённых пунктов в Италии. Его поймали пьяным за рулём.

По данным итальянской прессы, 28-летнего мужчину сопроводили в местный инспекторат полиции. В ходе проверки итальянские правоохранители установили, что задержанного объявили в международный розыск за серию грабежей, совершённых в Республике Молдова.

Как пишет protv.md, задержанный отказался пройти тест на алкоголь, за что впоследствии его лишили водительских прав. По данным местной прессы, нарушителя передадут властям Молдовы.