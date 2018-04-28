Секс, самогон и хлебное дерево. Вся правда о мятеже на корабле «Баунти»

Воспетый кинематографом мятеж на «Баунти» в реальности представлял собой не романтическую борьбу за свободу, а попытку моряков просто бросить службу на флоте и устроить себе «свой Лас-Вегас с кокосами и туземками».

В ночь на 28 апреля 1789 года (то есть 229 лет тому назад) моряки на британском паруснике вблизи острова Таити восстали, посадили в шлюпку капитана и его сторонников и затем поплыли навстречу светлому будущему: оно виделось им в виде горячих любовниц и сочных тропических фруктов. Финал у сего события вышел довольно интересный, а сама история революции на пляжном курорте получила огромную известность в Англии. Впоследствии история «Баунти» легла в основу нескольких книг, в XX веке были сняты фильмы, да и шоколадка со вкусом кокоса в обёртке с видами пальм и моря тоже явно выпущена на волне популярности заурядного по тем временам инцидента.

Любовь, танцы и роковой кокос

…Начиналось всё это не совсем романтично. «Баунти» приплыл к Таити за саженцами хлебного дерева. Не в том смысле, что на нём растут батоны и буханки: просто такое вот растение со здоровенными зелёными плодами (сейчас его в Азии называют «джекфрут»). Саженцы требовались по прозаичной причине: на Карибских островах срочно искали дешёвую и сытную еду для массово привозимых из Африки рабов. Парусник отправился в плавание 23 декабря 1787 года. Капитан Уильям Блай выбрал самый длинный маршрут, хотя изрядно запасся провиантом: чтобы матросы и офицеры больше двигались (во избежание проблем с суставами), он заставлял их… танцевать на палубе. «Больной парень на всю голову, — шепталась команда. — Столько месяцев уже плывём, а он тут балы посреди моря устраивает». Лишь почти через год, 26 октября 1788, «Баунти» появился у берегов Таити. Блай (уже гостивший там ранее) знал суть островной коррупции, поэтому раздал вождям подарки, и те разрешили разбить лагерь на суше для поисков саженцев хлебного дерева. Правда, наивный Уильям не учёл, что истомившиеся в долгом плавании англичане займутся вещами поинтереснее. Как известно, на Таити жарко, и местные дамы ходили с обнажённой грудью, а то и вовсе совершенно голыми: на холодных жителей Европы это зрелище произвело эффект, сравнимый с инсультом. Разумеется, моментально вспыхнули горячие романы, в результате чего первому помощнику Блая Флетчеру Кристиану и ещё 17 «туристам» понадобилось срочно лечить венерические заболевания. «Вы бы так хлебное дерево искали, как с девицами резвитесь», — взывал Блай, но начальство никто не слышал. Капитан поступил крайне неэстетично: приказал пороть матросов. Тогда трое человек угнали шлюпку и сбежали вместе со своими любовницами. Наконец, около 1 000 саженцев хлебного дерева доставили на «Баунти» и Блай принял решение плыть назад. 5 апреля 1789 года парусник отбыл в открытое море. Команда злилась и расстраивалась. Ещё бы: прямо из объятий нежных островитянок плыви себе по волнам в неизвестность. Всем уже было плевать на хлебное дерево. Матросы хотели остаться на райском острове и есть ананасы до конца жизни. 27 апреля Блай обвинил Кристиана в том, что тот якобы стащил кокосовый орех из его личных запасов, и наказал за кражу всю команду. Люди пришли в бешенство. Согласно британским законам, за бунт на корабле полагалась казнь через повешение, причём вешали не только для бунтовщиков, но и «зрителей»: тех, кто просто стоял рядом и не предпринимал попыток помешать. Желающих устроить «корабельную революцию» это не остановило.

Война, красавицы и раздоры

…Ночью Флетчер Кристиан и другие повстанцы захватили оружие, связав капитана. Уильяма Блая и противников мятежа (ещё 18 человек) посадили в крохотную шлюпку без карт и компаса, но с запасом еды и воды на неделю. Удивительно, но Блай вместе со сторонниками умудрился проплыть 6701 километр (!) за 47 дней, так как знал дорогу наизусть. Этот любитель кокосов обладал феноменальной памятью, иначе переполненный баркас никуда бы не добрался. Оказавшись на острове Тимор, Блай сообщил британским властям о мятеже на «Баунти». Что интересно, затем капитан вернулся в Лондон и впоследствии отправился во второй раз (вот это упрямство) за саженцами хлебного дерева (в 1791-1793 гг.). Блай привёз-таки их на Карибы, где растение с тех пор весьма успешно выращивается, обеспечив острова продовольствием. В 1817 году Блай умер, и на надгробии у могилы «кэпа» изобразили плод хлебного дерева. А вот судьба мятежников с захваченного «Баунти» оказалась куда забавнее. Они приплыли на остров Тубуаи и попытались основать там колонию, но местные туземцы не оценили такой туризм и напали на оккупантов. Англичане поступали не лучше, забирая у островитян дочерей и жён по принципу «у меня ружьё стреляет лучше твоего копья, значит, я прав». В столкновениях погибли до сотни жителей Тубуаи. Мятежникам война вскоре надоела. Они-то думали спокойно развлекаться с полуголыми красавицами и вкушать бананы с ананасами, а не воевать. Поэтому шестнадцать человек вскоре уплыли жить на остров своей мечты: Таити. Лидер повстанцев Кристиан отказался следовать за ними, заявив нечто в стиле советского мультфильма: «Таити-Таити, нас и здесь неплохо кормят». Девять оставшихся «боевиков», одиннадцать полинезийских девушек и шестеро полинезийских мужчин (в качестве слуг) высадились на острове Питкэрн. Что случилось дальше, известно со слов только одного человека. Можно ли ему доверять? Не знаю.

Свиньи, смерть и огромный гарем

В 1808 году (через 18 лет) американский корабль «Топаз», пристав к берегу Питкэрна, нашёл там последнего мятежника с «Баунти» Джона Адамса, жившего в окружении своих 8 жён и воспитывавшего 25 детей различного возраста. Согласно рассказу Адамса, количество колонистов сильно уменьшилось по причине женского вопроса. Две островитянки в колонии вскоре умерли, и англичане спокойно присвоили себе супруг полинезийцев. В 1793 году слуги-туземцы восстали и убили пятерых моряков, в том числе и лидера мятежа Флетчера Кристиана: экс-старпома зарубили топором, когда тот работал в поле (высаживая злосчастное хлебное дерево). Оставшиеся в живых белые сбежали жить на одну часть острова, полинезийцы — на другую. Однако вскоре выяснилось: англичане куда лучше обращаются с дамами, нежели таитяне. Вдовы по европейцам откровенно скучали. Через год полинезийские женщины зарезали всех (!) своих туземных мужей во сне и вернулись к жителям Туманного Альбиона. Начали жить-поживать, пока матрос Квинтал внезапно не открыл, что из одного растения можно гнать самогон, и не начал вкушать спиртное, как лошадь. Допился парень вскоре до белой горячки, часто бегал с ружьём и угрожал перестрелять колонистов. Трое англичан сговорились и убили алкоголика Квинтала. Ещё один матрос — Маккой — принялся с радостью пить оставшиеся бесхозными запасы самогона, полез купаться пьяным и закономерно утонул. Третий мятежник — Янг — умер от астмы. Фактическим королём Питкэрна и мужем всех женщин стал последний повстанец: Джон Адамс. Короче, вышло в итоге как в триллере Агаты Кристи «Десять негритят»: было девять англичан, а уцелел один. Американцы рассказали Джону: повстанцы «Баунти» в большинстве своём вернулись назад, выиграли дело против капитана Блая в суде, амнистированы, и он может плыть с ними в Лондон без опасения виселицы. Адамс наотрез отказался, остался жить на острове и умер в 1829 году.

…В 1838 году крохотный Питкэрн был объявлен колонией Великобритании, и до сих пор остаётся её единственной «заморской территорией» в Тихом океане. В 1886 году всё население перешло в адвентизм (благодаря приплывшему из-за моря фанатичному проповеднику) и там дружно перерезали свиней, привезённых ещё с Таити, ибо у адвентистов хрюшки имеют статус «нечистых животных». У Питкэрна (с населением в 49 человек) теперь есть своя валюта, — «доллар Питкэрна» — которая чеканится сугубо для нумизматов, и почтовая марка: ее тоже печатают только для филателистов. 80 процентов доходов острова — туризм, благо сюда охотно приезжают из соседних государств на один день: купить сувенир и в море искупаться. В общем, вот вам прямая иллюстрация того, к чему могут привести горячие островитянки и кража кокосов. Особенно-то жалко павших жертвой религии свиней, но вот их при романтизации истории «Баунти» никто не учёл.