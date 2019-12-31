Секретариат парламента подвел итоги 2019 года

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Секретариат парламента подвел накануне итоги 2019 года в рамках мероприятия с участием председателя парламента Зинаиды Гречаный.

Спикер приветствовала усилия, приложенные чиновниками в обеспечении прозрачности законодательного процесса и организации парламентской деятельности. Зинаида Гречаный пожелала сотрудникам парламента новых достижений в 2020 году и хороших праздников в кругу своих близких, пишет moldpres.md.

Кроме того, группа сотрудников секретариата получила дипломы парламента в знак высокой оценки их безупречной работы, профессионализма, инициативности и преданности делу, а также за долгую и безупречную деятельность. В их числе – чиновники Максим Ганачук и Константин Стратан, которые уже около 30 лет работают в секретариате парламента, а также Михай Вырцан с 20-летним стажем работы в парламенте. Они завершили свою работу на государственной службе в связи с достижением пенсионного возраста.

Сотрудников секретариата парламента поздравили и участники этнофольклорного ансамбля ”Romanița” (художественный руководитель – Михай Симиникэ, музыкальный руководитель – Георге Донос), Центра передового опыта в области медицины и фармации им. Раисы Пакало, а также детский хор столичной церкви Святого великомученика Дмитрия (дирижер – Лилия Салински).

Отчет о деятельности секретариата парламента за 2019 год будет опубликован на сайте законодательного форума.