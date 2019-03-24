Сегодня жителей и гостей столицы приглашают на ярмарку молдавского винограда

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Жителей и гостей столицы ждут в воскресенье, 24 марта, на ярмарке молдавского винограда, которая состоится в сквере Кафедрального собора Рождества Христова в центре столицы.

Ярмарка начнется в 11.00 и в ней примут участие 20 молдавских производителей винограда. Виноград будет продаваться только в ящиках. Инициатива провести такую ярмарку возникла после того, как многочисленные молдавские фермеры объявили, что у них есть большие запасы винограда на складах и им грозят большие финансовые потери. Производители призвали граждан дарить близким не импортные цветы, а молдавский виноград, пишет moldpres.md.

– Если каждая семья в Кишинёве приобретет в ближайшие недели по одному ящику винограда (по 5-6 леев за кг) и по одному ящику яблок (по 3-4 лея за кг), тогда мы спасены. Приходите в воскресенье на ярмарку, чтобы спасти фермеров, – заявила предприниматель из Дурлешт Диана Круду, которой принадлежит инициатива провести ярмарку.

Согласно статистическим данным, в прошлом году производители Молдовы собрали 680 тысяч тонн винограда со 128 тысяч гектаров плантаций.