Сегодня завешаются проверки в Антикоррупционной прокуратуре и в ПБОПОД

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Согласно распоряжению генерального прокурора, сегодня, 10 января, завершатся проверки, которые были начаты месяц назад в Антикоррупционной прокуратуре и в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Информацию подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмиль Гайтур, пишет realitatea.md. По его словам, отчёт о результатах проверок будет предоставлен на следующей неделе.

Напомним, 9 декабря о проведении проверок в вышеуказанных ведомствах распорядился генеральный прокурор Александр Стояногло.