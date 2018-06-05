Сегодня выпускники сдают первый экзамен на степень бакалавра сессии 2018 года

Сегодня, 5 июня, около 2900 учеников сдают первый экзамен на степень бакалавра по румынскому языку и литературе (для иноязычных учащихся).

Всего выпускникам предстоит сдача 6 экзаменов, а сессия продлится до 22 июня. Следующим по списку предстоит сдать экзамен по языку обучения, который состоится 8 июня. А далее будут:

12 июня (вторник) — иностранный язык;

15 июня (пятница) — математика (реальный профиль), история румын и всемирная история (гуманитарный профиль), искусства (для учащихся учебных заведений этого профиля), спорт (для учащихся учебных заведений соответствующего профиля);

19 июня (вторник) — экзамен по выбору (география, физика, химия, биология, математика, история румын и всемирная история, информатика);

22 июня (пятница) — украинский/болгарский/гагаузский язык.

Напомним, что Национальная экзаменационная комиссия утвердила список из 92 центров для сдачи экзаменов на степень бакалавра, 62 из которых будут располагаться в районах страны и ещё 30 – в Кишинёве. В столице экзамены будут организованы только в теоретических лицеях, а в районах тестирование пройдут в 49 лицеях, 12 гимназиях и одной профшколе.

Стоит отметить, что больше всего кандидатов (12 602) пройдут тестирование по румынскому языку и литературе. Результаты экзамена на степень бакалавра будут оглашены 27 июня, после чего по всей республике пройдут выпускные вечера.