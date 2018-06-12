Сегодня выпускники лицеев сдают экзамен по иностранному языку

Тестирование пройдут 16 184 учащихся.

Сегодня, 12 июня, учащиеся 12-ых классов сдают третий экзамен сессии 2018 года. На этот раз им предстоит выполнить задания по следующим иностранным языкам:

– английский язык – 10 002 учащихся;

– французский язык – 5 917 учащихся;

– немецкий язык – 186 учащихся;

– итальянский язык – 41 учащихся;

– испанский язык – 38 учащихся;

– турецкий язык – 38 учащихся.

Напомним, что экзамены на степень бакалавра проводятся в Молдове с 5 по 22 июня. Следующим по списку выпускникам придётся сдать математику (для реального профиля), историю румын и всеобщую историю (для гуманитарного профиля). Тестирование по этим предметам состоится в пятницу, 15 июня. Предыдущие два экзамена, по молдавскому языку и литературе и по языку обучения, прошли без инцидентов.

Результаты тестирования будут оглашены 27 июня. Учащиеся, которых не устроит полученная оценка, смогут в течение 48 часов подать апелляцию (27 и 28 июня). Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 6 июля.