Сегодня выпускники лицеев сдают экзамен по иностранному языку

Тестирование пройдут 16 184 учащихся.
Сегодня, 12 июня, учащиеся 12-ых классов сдают третий экзамен сессии 2018 года. На этот раз им предстоит выполнить задания по следующим иностранным языкам:
– английский язык – 10 002 учащихся;
– французский язык – 5 917 учащихся;
– немецкий язык – 186 учащихся;
– итальянский язык – 41 учащихся;
– испанский язык – 38 учащихся;
– турецкий язык – 38 учащихся.
Напомним, что экзамены на степень бакалавра проводятся в Молдове с 5 по 22 июня. Следующим по списку выпускникам придётся сдать математику (для реального профиля), историю румын и всеобщую историю (для гуманитарного профиля). Тестирование по этим предметам состоится в пятницу, 15 июня. Предыдущие два экзамена, по молдавскому языку и литературе и по языку обучения, прошли без инцидентов.
Результаты тестирования будут оглашены 27 июня. Учащиеся, которых не устроит полученная оценка, смогут в течение 48 часов подать апелляцию (27 и 28 июня). Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 6 июля.