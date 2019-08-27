Сегодня во второй половине дня на КПП «Паланка» и «Тудора» ожидаются очереди

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Сегодня, 27 августа, на КПП «Паланка» и «Тудора» ожидается большой поток пассажиров и транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Пограничники и таможенники намерены работать в полную силу, чтобы избежать формирования пробок и увеличения времени ожидания на пропускных пунктах. Полицейские рекомендуют путешественникам выбрать для прохождения границы КПП «Саиц-Лесное», который находится в 70 км от КПП «Паланка» и «Тудора».

Стоит отметить, что сегодня утром интенсивное движение на границе наблюдалось в пунктах пересечения «Мирное», «Крива», «Вулканешты» и «Ларга». Время ожидания достигало 40 минут. К 09.00 ситуация на этих КПП нормализовалась.