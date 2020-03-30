Сегодня власти задействуют в борьбе с коронавирусом еще одну муниципальную больницу

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С 18.00 сегодняшнего дня для борьбы с коронавирусом будет задействована еще одна муниципальная больница – Архангела Михаила. Об этом на брифинге для прессы объявила министр здравоохранения.

Она отметила, что также являются функциональными больницы в Каушанах и в Бельцах, куда доставляют граждан с подозрением на коронавирус. На следующем этапе будут задействованы больницы в Комрате, Ниспоренах и Кагуле, рассказала Виорика Думбрэвяну.

Министр также добавила, что будет освоен потенциал всех медицинских учреждений, однако для этого персонал должен пройти необходимое обучение, а сами больницы – оснащены нужными лекарствами и оборудованием.

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