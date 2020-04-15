Сегодня Великая среда перед Пасхой: традиции и запреты

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Сегодня для православных Великая среда – третий день Страстной седмицы. В это день грешница омыла ноги Христа и помазала их миром. Именно в среду Иуда предал Иисуса за 30 сребреников.

В Страстную среду принято украшать дом цветами, покупать продукты для пасхального стола, готовить яйца к покраске. Из дома принято выносить последний мусор. Обычно уборку начинают именно в среду, продолжая ее в четверг.

В этот день запрещено шить, вязать или вышивать. Следует придерживаться строго поста, разрешается только растительная и сырая пища без масла.

В старину в Великую среду под крышу дома клали хлеб, соль и мыло. Считалось, что они насыщались особой энергетикой. Хлеб и соль были оберегом для дома и семьи на весь будущий год, а этим мылом мылась вся семья в Чистый четверг, передаёт racurs.ua.