Сегодня вечером на Рышкановке откроется рождественская ярмарка

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Как сообщили в претуре сектора, сегодня в 17:00 состоится открытие рождественской ярмарки в секторе Рышкановка. Художественная программа по случаю открытия стартует у ели в сквере на улице Мирон Костин.

Посетителей ярмарки ждут различные культурно-художественные мероприятия, а также извар, чай, кофе, выпечка. Здесь также можно будет найти украшения, сувениры и другие характерные для зимних праздников предметы.

Стоит отметить, что ранее генеральный примар Кишинёва Ион Чебан распорядился, чтобы праздничные мероприятия были организованы во всех секторах, а не только в центре столицы, как это было до сих пор.