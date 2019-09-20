В Тирасполе частично перекроют одну из улиц

В Тирасполе частично перекроют одну из улиц

В Тирасполе 20 сентября с 20:00 перекроют улицу Карла Либкнехта на участке от улицы Ленина до улицы Манойлова. Ограничение будет действовать до 6 утра 21 сентября.

Решение связано с выполнением работ по ремонту участка внутриквартальной тепловой сети, сообщает novostipmr.com. В месте проведения работ будут установлены временные ограждения и соответствующие дорожные знаки.

По завершении разрушенный участок дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры будет восстановлен и благоустроен.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md