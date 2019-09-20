В Тирасполе частично перекроют одну из улиц

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В Тирасполе 20 сентября с 20:00 перекроют улицу Карла Либкнехта на участке от улицы Ленина до улицы Манойлова. Ограничение будет действовать до 6 утра 21 сентября.

Решение связано с выполнением работ по ремонту участка внутриквартальной тепловой сети, сообщает novostipmr.com. В месте проведения работ будут установлены временные ограждения и соответствующие дорожные знаки.

По завершении разрушенный участок дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры будет восстановлен и благоустроен.