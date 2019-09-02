Сегодня в первый класс пошли около 35 тысяч детей

«Первый звонок» прозвенел сегодня для 340 тысяч учащихся. В первый класс в этом году пошли 35 тысяч детей, сообщили в Министерстве просвещения, культуры и исследований.

В этом году руководство школ в индивидуальном порядке принимало решение о формате проведения «первого звонка»: традиционная линейка, уроки в классах или инновационная деятельность.

Стоит отметить, что в Республике Молдова работает более 1 200 начальных и средних общеобразовательных учреждений, передаёт moldpres.md.