Сегодня в первый класс пошли около 35 тысяч детей

Сегодня в первый класс пошли около 35 тысяч детей

«Первый звонок» прозвенел сегодня для 340 тысяч учащихся. В  первый класс в этом году пошли 35 тысяч детей, сообщили в Министерстве просвещения, культуры и исследований.

В этом году руководство школ в индивидуальном порядке принимало решение о формате проведения «первого звонка»: традиционная линейка, уроки в классах или инновационная деятельность. 

Стоит отметить, что в Республике Молдова работает более 1 200 начальных и средних общеобразовательных учреждений, передаёт moldpres.md.

 

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