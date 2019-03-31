Сегодня в парке Валя Морилор для любителей птиц проводится “бёрдвотчинг”

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В воскресенье, 31 марта, в парке Валя Морилор, проводится час birdwatching-а, что означает внимательно наблюдать за птицами и проследить за их действиями в природной среде. Мероприятие связано с Международным днем птиц.

Орнитолог, учредительный член Общества охраны птиц и природы Сильвия Урсу рассказала, что данное мероприятие проводится уже четвертый год подряд. Занятие длится около часа, а преследуемая цель состоит в том, чтобы участники узнали как можно больше о птицах, которые встречаются в Республике Молдова. Участникам мероприятия предоставляют в распоряжение оптические приборы, бинокли и книги по специальности, пишет ipn.md.

По словам Сильвии Урсу, в парке Валя Морилор можно наблюдать около 25 видов различных птиц. Здесь проживают певчие птицы, которые можно встречать и в лесах. Речь идет о синице, дрозде, дятле, воробье, голубях. В озере возле парка можно увидеть много водных птиц, как, например, утки, чайки и нырки.