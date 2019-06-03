Сегодня в Молдову прибывают важные чиновники из России, ЕС и США

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Сегодня в Молдове ждут прибытия вице-премьера, спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрия Козака, еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана и представителя Госдепартамента США Брэдли Фрэдена.



Повестка визитов чиновников пока не обнародована, однако известно, что со всеми тремя сегодня встретится глава государства.

Стоит отметить, что ранее, в связи с начавшимися в СМИ дискуссиями, президент призвал лидеров прошедших в парламент партий также встретиться с ними, вне зависимости от своих идеологических предпочтений.

– У нашей страны есть друзья и на Западе, и на Востоке. И зрелые политики должны проявить мудрость и встречаться с ними. Я знаю, что поддерживающая президента Партия социалистов приняла именно такое решение – провести встречи со всеми гостями, – заявлял он.