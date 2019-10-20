Сегодня в Молдове проходят всеобщие местные и новые парламентские выборы по некоторым округам

Сегодня в Молдове проходят всеобщие местные и новые парламентские выборы по некоторым округам

День выборов в Молдове! Жители нашей страны выбирают сегодня примаров и местных советников, а также четырех новых депутатов по одномандатным округам. 

В ходе сегодняшних выборов будут избраны 898 новых примаров и 11580 местных советников: 1108 – районных и муниципальных и 10472 сельских и городских. Также гражданам предстоит выбрать четырех новых депутатов – по округам №17 (Ниспорены), 33 (Кишинев), 48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и 50 (Западная Европа). Избранные 24 февраля по этим округам депутаты ранее по тем или иным причинам сложили свои мандаты.

Голосование началось в 07.00 и продлится до 21.00. В этих целях открылись 1969 участков. Больше всего их в Кишиневе – 307.

 

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