Сегодня в Молдове проходят очередные парламентские выборы

Сегодня в Молдове проходят очередные парламентские выборы

Голосование впервые организовано по смешанной избирательной системе. 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а еще 50 – по партийным спискам. 

Таким образом, каждый избиратель получит по два бюллетеня для выборов. В одном из них гражданам предстоит выбрать кандидата в депутаты по своему округу, а в другом – партию. Также избирателям будут предложены два бюллетеня для участия в республиканском консультативном референдуме.

Избирательные участки откроются в 07.00 и будут работать до 21.00. Для того, чтобы проголосовать, избиратели должны иметь при себе удостоверение личности, и прийти на участок по месту своей постоянной или временной прописки.

В течение всего дня следите за ходом выборов на нашем сайте!

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