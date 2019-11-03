Сегодня в Молдове проходит второй тур всеобщих местных выборов

0

Сегодня, 3 ноября, в Республике Молдова проходит второй тур всеобщих местных выборов. Примаров выбирают жители 384 населенных пунктов страны, в том числе Кишинева.

На эту должность претендуют 768 кандидатов, из которых 589 мужчины, а остальные – женщины. Больше всего кандидатов у ПСРМ – 180.

Избирательные участки открылись в 7.00 и будут работать до 21.00. Примечательно, что сегодня, впервые с 2011 года, в Кишинева состоится exit-poll – опрос на выходе из избирательных участков. Его результаты будут представлены сразу после окончания голосования, а предварительные данные ЦИК начнет публиковать после 22.00.