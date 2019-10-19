Сегодня в Молдове день тишины

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Предвыборную агитацию, согласно закону, сегодня запрещено проводить как кандидатам, участвующим в выборах и делегировавшим их партиям, так и СМИ. Поправки в Кодекс о правонарушениях вступили в силу вчера, 18 октября.

Согласно статье 52 Кодекса о правонарушениях, предвыборная агитация в день, предшествующий дню голосования или в день голосования, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 условных единиц на физическое лицо и штраф в размере от 40 до 50 условных единиц на должностное лицо или кандидата на выборах.

Напомним, что завтра, 20 октября, в Молдове состоятся всеобщие местные выборы и новые парламентские выборы по ряду округов.