Сегодня в Молдова стартует фестиваль “ТЭФИ-Содружество”

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Церемония открытия IX Международного телевизионного фестиваля “ТЭФИ-Содружество” пройдёт в Старом Оргееве сегодня, 16 сентября. В рамках открытия состоится специальный показ фильма “Штефан Великий. История Молдовы”.

В этот же день с 16.00 до 19.00 часов в отеле “BRISTOL” начнётся открытый показ фильмов, который будет проходить и в последующие два дня. На суд экспертного совета было представлено более 75 работ. Для участия в мероприятиях фестиваля в Кишинёве соберутся представители из Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно здесь. Напомним, мероприятие пройдет с 16 по 19 сентября под патронатом главы государства.