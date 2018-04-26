Сегодня в Кишинёве 10 улиц будут недоступны водителям

Примэрия муниципия продолжает работу по восстановлению столичных дорог. В связи с этим власти города информируют местных жителей о том, какие улицы будут временно недоступны водителям.
Так, сегодня, 26 апреля, будет затруднено движение на следующих улицах:
Сектор Центр: ул. В. Александри, ул. Колумна, ул. А. Бернардацци.
Сектор Буюканы: ул. Алба-Юлия, ул. Н. Костин.
Сектор Чеканы: ул. Петру Заднипру.
Сектор Рышкановка: бульвар Ренаштерий Национале.
Сектор Ботаника: бульвар Дечебал, бульвар Дачия, бульвар Траян.
Кроме этого, в течение дня планируется провести работы по восстановлению продольной разметки и разметки пешеходных переходов по улице Чуфля и Виадук (с Центра до Ботаники).
В связи с этим, примэрия Кишинёва просит всех участников дорожного движения соблюдать временные знаки.