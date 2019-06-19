Сегодня в Кишинёв прибывает еврокомиссар Йоханнес Хан

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Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства посетит столицу, чтобы встретиться с ключевыми политическими деятелями и обсудить последние события в стране.

Накануне своего визита Йоханнес Хан уточнил, что “с нетерпением ожидает встречи с политическими лидерами, чтобы подтвердить процесс мирной смены власти в Молдове”. Еврокомиссар также подтвердил готовность Европейского союза предложить стране поддержку, в том числе финансовую, пишет tvrmoldova.md.

– Мы ожидаем, что власти Молдовы проведут срочные реформы в области экономики, свободы прессы, укрепления судебной системы и расследования банковского скандала. Это поможет укрепить двусторонние отношения с ЕС, – прокомментировал Хан.

В ходе поездки он намерен встретиться с Президентом Республики Молдова, председателем парламента, премьер-министром, лидером фракции Демократической партии и представителями гражданского общества. В конце визита Йоханнес Хан и премьер-министр Майя Санду проведут совместную пресс-конференцию.