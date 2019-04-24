Сегодня в Кишиневе открываются пасхальные ярмарки: где их искать

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Начиная с сегодняшнего дня в Кишиневе открываются пасхальные ярмарки, на которых жители столицы смогут купить куличи, сладости и другие продукты питания для праздничного стола.

С раннего утра экономические агенты, которые в этом году участвуют в пасхальной ярмарке в сквере Кафедрального собора, начали заполнять товаром торговые точки. Появились и первые покупатели, пишет tv8.md.

Пасхальные ярмарки будут открыты во всех секторах города до 27 апреля включительно. Ниже представлен их список.

Центр:

Измаил, 84;

Измаил, 96 (на углу с бульваром Дмитрия Кантемир, на рынке “Еxtremum”);

Д. Кантемир, 5 (возле IMC Market);

Митрополит Варлаам, 63;

Академией, 7;

Хынчештское шоссе, 58.

Рышкановка:

Богдан Воевод, 1/1;

Перекресток улиц Богдан Воевод и Киев;

Московский проспект, 9;

Московский проспект, 18;

Андрей Дога, 35;

Каля Мошилор, 2/1;

Н. Димо, 17/1;

Каля Орхеюлуй, 105/1;

Дойна, 203.

Чеканы:

Мирча чел Батрын, 1 – на углу с улицей Алеку Руссо.

Буюканы:

Каля Ешилор, 2 (перед ТЦ “Бомба”).

Ботаника:

Куза-Водэ, 30/1.