Сегодня в Кишиневе открываются пасхальные ярмарки: где их искать

Начиная с сегодняшнего дня в Кишиневе открываются пасхальные ярмарки, на которых жители столицы смогут купить куличи, сладости и другие продукты питания для праздничного стола.
С раннего утра экономические агенты, которые в этом году участвуют в пасхальной ярмарке в сквере Кафедрального собора, начали заполнять товаром торговые точки. Появились и первые покупатели, пишет tv8.md.
Пасхальные ярмарки будут открыты во всех секторах города до 27 апреля включительно. Ниже представлен их список.
Центр:
- Измаил, 84;
- Измаил, 96 (на углу с бульваром Дмитрия Кантемир, на рынке “Еxtremum”);
- Д. Кантемир, 5 (возле IMC Market);
- Митрополит Варлаам, 63;
- Академией, 7;
- Хынчештское шоссе, 58.
Рышкановка:
- Богдан Воевод, 1/1;
- Перекресток улиц Богдан Воевод и Киев;
- Московский проспект, 9;
- Московский проспект, 18;
- Андрей Дога, 35;
- Каля Мошилор, 2/1;
- Н. Димо, 17/1;
- Каля Орхеюлуй, 105/1;
- Дойна, 203.
Чеканы:
- Мирча чел Батрын, 1 – на углу с улицей Алеку Руссо.
Буюканы:
- Каля Ешилор, 2 (перед ТЦ “Бомба”).
Ботаника:
- Куза-Водэ, 30/1.
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