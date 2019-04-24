Сегодня в Кишиневе открываются пасхальные ярмарки: где их искать

Сегодня в Кишиневе открываются пасхальные ярмарки: где их искать

Начиная с сегодняшнего дня в Кишиневе открываются пасхальные ярмарки, на которых жители столицы смогут купить куличи, сладости и другие продукты питания для праздничного стола. 

С раннего утра экономические агенты, которые в этом году участвуют в пасхальной ярмарке в сквере Кафедрального собора, начали заполнять товаром торговые точки. Появились и первые покупатели, пишет tv8.md.

Пасхальные ярмарки будут открыты во всех секторах города до 27 апреля включительно. Ниже представлен их список.

Центр:

  • Измаил, 84;
  • Измаил, 96 (на углу с бульваром Дмитрия Кантемир, на рынке “Еxtremum”);
  • Д. Кантемир, 5 (возле IMC Market);
  • Митрополит Варлаам, 63; 
  • Академией, 7;
  • Хынчештское шоссе, 58. 

Рышкановка:

  • Богдан Воевод, 1/1;
  • Перекресток улиц Богдан Воевод и Киев;
  • Московский проспект, 9;
  • Московский проспект, 18;
  • Андрей Дога, 35;
  • Каля Мошилор, 2/1;
  • Н. Димо, 17/1;
  • Каля Орхеюлуй, 105/1;
  • Дойна, 203. 

Чеканы:

  • Мирча чел Батрын, 1 – на углу с улицей Алеку Руссо. 

Буюканы:

  • Каля Ешилор, 2 (перед ТЦ “Бомба”). 

Ботаника:

  • Куза-Водэ, 30/1. 

 

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