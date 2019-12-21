Сегодня в центре столицы состоится открытие рождественской ярмарки (ФОТО)

0

Сегодня, 21 декабря, в 18.00 в сквере Кафедрального собора Рождества Христова состоится открытие рождественской ярмарки. В мероприятии примут участие представители Правительства Республики Молдова. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан

Все жители и гости столицы будут иметь возможность отпраздновать открытие ярмарки и приятно провести свободное время. Стоит отметить, что традиционная рождественская ярмарка, которая проводится в стране в третий раз, была организована Правительством РМ и примарией муниципия Кишинёв. Она продлится до 10 января.

Напомним, что рождественские ярмарки были также открыты во всех секторах столицы. А на площади Великого Национального Собрания ежедневно с 14.00 до 17.00 у детей младше 12 лет есть возможность бесплатно кататься на каруселях. Кроме этого, дети от 3 до 5 лет могут кататься на поезде бесплатно с понедельника до пятницы, начиная с 14.00 до 17.00. Ежедневно на ПВНС дети и взрослые имеют возможность бесплатно фотографироваться с Дедом Морозом у главной ёлки страны.