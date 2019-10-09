Сегодня в Бендерах временно изменили схему движения троллейбусов

В Бендерах временно изменили схему движения троллейбусов. Это связано с проведением ремонтных работ на канализационном коллекторе по улице Лазо на участке от улиц Котовского до Суворова.
В среду, 9 октября, с 8:30 была введена временная схема движения троллейбусов по всем маршрутам города, включая Тирасполь, передаёт novostipmr.com. Троллейбусы ходят следующим образом:
Маршрут №1
Ул. Тираспольская – ул. Панина – ул. Ермакова – ул. 40 лет Победы – ул. Ермакова – ул. Панина. Конечная остановка – ул. Тираспольская;
Маршрут № 1А
Ул. Тираспольская – ул. Панина – ул. Ермакова – ул. 40 лет Победы – ул. Ленинградская – ул. Ермакова – ул. Панина. Конечная остановка – ул. Тираспольская;
Маршрут №4
Начало маршрута – ул. Суворова, «кафе Юбилейное» и далее со всеми остановками, без заезда на ул. Лазо;
Маршрут №5А
Ул. Тираспольская – ул. Ермакова – 50 лет ВЛКСМ – ул. Крянгэ – ул. Старого (поворот налево) – ул. Бендерского Восстания – ул. Кишиневская. Конечная остановка – ул. Тираспольская;
Маршрут №19А
Конечная остановка – ул. Тираспольская (без заезда на ул. Лазо).
Проезд с остановки «Автовокзал» до остановки «кафе Юбилейное» – бесплатный.
Кроме того, 9 октября с 8:30 троллейбусы по маршрутам №2, 3 и 5 не работают.