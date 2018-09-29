Сегодня у бюджетников в Молдове – рабочий день

Суббота 29 сентября является полным рабочим днем для работников бюджетной сферы.

Таким образом они отрабатывают “миниканикулы”, полученные в конце августа. Сегодня отрабатывается 29 августа.

Тогда у бюджетников был девятидневный мини-отпуск. Правительство объявило выходными для бюджетников 28, 29 и 30 августа. Этим же постановлением субботы, 8 и 29 сентября, а также 27 октября, были объявлены рабочими днями, пишет ipn.md.

Работники, которые в день, объявленный выходным, ещё не состояли в трудовых отношениях, либо находились тогда в отпуске, не обязаны приходить на работу в субботы, объявленные рабочими днями.