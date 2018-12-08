Сегодня у бюджетников в Молдове – рабочий день

Суббота 8 декабря является полным рабочим днём для работников бюджетной сферы. Сегодня они отрабатывают 24 декабря, который был объявлен выходным.

Кроме этого, бюджетники будут работать и в следующую субботу, 15 декабря. Тогда они будут отрабатывать 31 декабря. Работники, которые не находились на работе в объявленные нерабочими дни или в этот день находились в отпуске, не обязаны идти на работу в объявленные рабочими субботы.

Стоит отметить, что в 2019 году правительство объявило нерабочими днями 30 апреля, 10 мая и 26 августа с отработкой в субботы за 13 апреля, 18 мая и 17 августа. Эти три нерабочих дня заменят нерабочие праздничные дни без оплаты. Речь идет о днях: 1 января (Новый год), 7 и 8 января (Рождество по старому стилю), 8 марта (Международный женский день), 28 и 29 апреля (первый и второй день Пасхи), 1 мая (Международный день солидарности трудящихся), 6 мая (Радуница), 9 мая (День победы/День Европы), 1 июня (Международный день детей), 27 августа (День Независимости), 31 августа (Праздник „Limba noastră”) и 25 декабря (Рождество по новому стилю).