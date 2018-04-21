Сегодня у бюджетников – рабочий день

Суббота, 21 апреля, является рабочей для сотрудников бюджетной сферы.

Они отрабатывают сегодня понедельник, 30 апреля, который, в свою очередь, будет выходным.

Таким образом, через неделю бюджетники получат мини-каникулы: с 28 апреля по 1 мая, когда отмечается Международный день солидарности трудящихся, пишет ipn.md.

Сотрудники, которые не должны работать 30 апреля или находятся в отпуске в этот день, не обязаны быть на работе в рабочую субботу. Для тех, кто работает по субботам, это обычный день работы.

Следующие миниканикулы могут ждать бюджетников с 5 по 10 мая, когда отмечается День победы.