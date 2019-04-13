Сегодня у бюджетников – рабочий день

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Сегодняшний субботний день, 13 апреля, является рабочим днем ​​для бюджетных работников. Они работают за день 30 апреля, который будет выходным. Таким образом, у бюджетников будет пять выходных дней на Пасху, которая отмечается в этом году 28 апреля. Выходным будет и день 1 мая, когда отмечается Международный день труда.

Учащиеся свободны в субботу, потому что день 30 апреля приходится на пасхальные каникулы. Детские сады работают, и в связи с этим Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинева отметило, что в соответствии с нормативными актами 13 апреля продолжительность работы персонала в дошкольных учреждениях сокращается на два часа. В то же время, принимая во внимание тот факт, что не все родители работают в бюджетной системе, Управление попросило директоров детских садов муниципия Кишинева обеспечить присутствие дежурного воспитателя в каждом учреждении в соответствии с обычным графиком работы. Сотрудники, которые в день отдыха находится в отпуске, не обязаны явиться на работу в субботу, пишет ipn.md.

Напомним, что на 2019 год правительство объявило выходные дни и 10 мая, и 26 августа, с отработкой в субботы от 18 мая и 17 августа. Объявленные дни отдыха будут дополнять те, которые считаются нерабочими праздничными днями без отработки. Это 1 января (Новый год), 7 и 8 января (Рождество по старому стилю), 8 марта (Международный женский день), 28 и 29 апреля (первый и второй дни Пасхи), 1 мая (Международный день солидарности трудящихся), 6 мая (День поминовения), 9 мая (День Победы), 1 июня (Международный день детей), 27 августа (День независимости), 31 августа (День родного языка) и 25 декабря (Рождество по новому стилю).