Сегодня стартует первый этап онлайн-записи детей в первый класс

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня, 21 мая, стартует первый этап записи детей в первый класс. Процесс будет проходить в онлайн-режиме с помощью платформы “escoala.chisinau.md”.

По данным пресс-службы ведомства, запись детей в первый класс на 2020-2021 учебный год будет проводиться в два этапа:

I этап (с 21 мая по 19 июня) – будут подаваться, заполняться и обрабатываться заявления и документы, необходимые для записи детей, которые достигли или достигнут 7-летнего возраста до начала учебного процесса, в первый класс учебного учреждения в зависимости от места жительства. Заявления принимаются на онлайн-платформе “escoala.chisinau.md”.

II этап (с 22 июня по 28 августа) – будут подаваться, заполняться и обрабатываться документы для записи в первый класс детей, которые достигли или достигнут 7-летнего возраста до начала учебного процесса, и которых не успели записать в первом этапе. Будут заполняться оставшиеся свободные места, независимо от места жительства.

Окончательный список детей, зачисленных в первый класс, будет утверждён приказом директора учреждения и опубликован 28 августа.

Родители смогут проконсультироваться по вопросам о зачислении детей в первый класс, позвонив в колл-центр по номеру: (022) 20-16-09.

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