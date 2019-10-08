Сегодня стартует печать бюллетеней для местных выборов

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Центральная избирательная комиссия информирует, что сегодня, 8 октября, в 12.00 начинается печать бюллетеней для всеобщих местных выборов.

Бюллетень для голосования на выборах примара села (коммуны), города (муниципалитета) будет розовым, примаров Бельц и Кишинева – фиолетовым, советников сельских, городских (муниципальных) советов – дымчато-серый, советников районных советов (муниципальных в Бельцах и Кишиневе) – бежевый. По решению ЦИК, каждый избирательный бюллетень будет разделен на прямоугольники 110 на 20 мм, количество которых будет соответствовать количеству конкурентов на выборах. Ширина избирательных бюллетеней составит 140 мм, а длина будет зависеть от количества кандидатов. На левой стороне каждого прямоугольника будет напечатан символ конкурента на выборах, в центре – имя и фамилия кандидата, название партии, общественно-политического движения, избирательного блока или надпись “независимый кандидат”, а справа будет напечатан кружок, в котором избиратель будет проставлять печать с надписью “Votat”. Конкуренты на выборах будут вписаны в избирательный бюллетень заглавными буквами одинакового размера в порядке по результатам жеребьевки, проведенной окружными избирательными советами.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.