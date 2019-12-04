Сегодня состоялось заседание Экономического совета при премьер-министре: что обсуждалось

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В правительстве сегодня состоялось заседание Экономического совета под председательством премьер-министра Иона Кику. В заседании также приняли участие министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, министр внутренних дел Павел Войку, министр обороны Виктор Гайчук, министр просвещения, культуры и исследований Корнелиу Попович и ряд руководителей государственных учреждений.

В начале заседания премьер-министр отметил, что диалог между правительством и бизнес-сообществом имеет важное значение для развития экономики Республики Молдова. Приоритетной целью в этом направлении является создание предсказуемого бизнес-климата, который обеспечивает безопасность инвестиций. Правительство поддержит создание рабочих мест и инвестиции в модернизацию экономики.

Глава кабмина подчеркнул, что нынешнее правительство основное внимание будет уделять социально-экономическим проблемам, а почти 40% повестки дня правительства предназначено для встреч с инвесторами, передаёт moldpres.md.

– Мы быстро продвинемся в реформе юстиции и сосредоточим наше внимание на развитии инфраструктуры. Это самые важные требования иностранных инвесторов, которые готовы развивать свой бизнес в нашей стране, – сказал Ион Кику.

Премьер-министр перечислил ряд инициатив правительства, направленных на поощрение предпринимательской деятельности, таких как: массовые инвестиции в дорожную инфраструктуру, запланированные на 2020 год, или учреждение должности Адвоката предпринимателя, которая призвана упростить и повысить эффективность процесса управления бизнесом в Республике Молдова. В этом контексте премьер-министр призвал предпринимателей активно участвовать и разработать предложения, которые повысят качество диалога между бизнес-средой и властями.

Представители бизнес-ассоциаций и бизнес-среды перечислили ряд действий, которые могли бы улучшить бизнес-климат, в том числе: снижение ставки НДС для сектора HORECA, ограничение тарифов на онлайн-платежи, угрозы, вызванные предпринимательской деятельностью на основе патента, поддержка электронных платежей, оцифровка медицинских услуг, демонополизация онкологических услуг, прозрачность деятельности НКМС и др.

В конце заседания премьер-министр Кику отметил, что принял к сведению все предложения, сформулированные участниками заседания, и потребовал от секретариата Совета включить рассмотренные вопросы в План действий на 2020 год.

В заседании приняли участие около 90 представителей бизнес-среды и учреждений-партнеров в развитии Республики Молдова. В заседании Экономического совета приняли участие Мила Мэлайрэу (Американская торговая палата Молдовы), Серджиу Харя (Торгово-промышленная палата Молдовы), Влад Камински (исполнительный директор патронатов), Александра Попа (Ассоциация европейского бизнеса), Анна Гроза (Ассоциация иностранных инвесторов), Ион Лупан (глава Секретариата экономического совета при премьер-министре), а также другие представители бизнеса и ассоциативная сфера.