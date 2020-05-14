Сегодня состоится заседание Высшего совета безопасности

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Сегодня, 14 мая, в Кишиневе состоится заседание Высшего совета безопасности. Оно начнется в 10.00.

После заседания, в 11.30, глава государства выступит с заявлениями для прессы. “Аргументы и факты в Молдове” будут транслировать их в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что на заседании ВСБ будет обсужден ряд вопросов национального значения, в том числе расследование кражи миллиарда и незаконной сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева.

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