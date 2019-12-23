Сегодня – ровно три года, как Игорь Додон вступил в должность Президента РМ (ВИДЕО)

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“Это было время многочисленных вызовов как для страны, так и лично для меня, поскольку я работал в очень сложной и даже враждебной политической среде”, – отметил в связи с годовщиной сам глава государства на своей странице в соцсети.

– Я действовал в качестве президента параллельно с режимом, который стремился установить свой диктат над всеми государственными институтами и любой ценой подчинить и администрацию главы государства. Однако я выстоял и вышел победителем из этой очень опасной и рискованной борьбы. Благодаря кардинальной смене политического климата в стране в июне уходящего года появились новые возможности для дальнейшего развития Республики Молдова, – добавил он.

Игорь Додон предложил гражданам посмотреть небольшой фильм, повествующий о том, как прошли эти три года и каких результатов достигла команда президента.

– В будущем году начатая мною ранее деятельность станет еще активнее, еще интенсивнее, еще эффективнее, поскольку у Молдовы есть будущее, невзирая ни на что и ни на кого, – подытожил он.