Сегодня – ровно 4 года, как Ирина Влах стала Башканом Гагаузии

Сегодня – ровно 4 года, как Ирина Влах стала Башканом Гагаузии

Сегодня исполняется ровно четыре года со дня блестящей победы Ирины Влах на выборах башкана Гагаузской автономии. За это время регион вошел в число наиболее динамично развивающихся в Молдове, а Влах показала себя эффективным управленцем, настоящим профессионалом и государственником, отметил на своей странице в соцсети глава государства Игорь Додон. 

– Знаю, что жители Гагаузии поддерживают своего лидера, и я со своей стороны также буду оказывать Ирине Федоровне дальнейшую поддержку. Поздравляю Ирину Фёдоровну и всех жителей Гагаузской автономии с этой знаменательной датой и выражаю уверенность в том, что на следующих выборах башкана она снова одержит убедительную победу, – подчеркнул он. 

Игорь Додон также опубликовал ставшее уже историческим фото, сделанное ровно 4 года назад – 22 марта 2015 года.

 

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