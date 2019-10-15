Сегодня – ровно 4 года, как Филат сидит в тюрьме

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Сегодня – ровно 4 года с тех пор, как бывший лидер ЛДПМ Влад Филат остался без парламентского иммунитета и оказался за решеткой. 15 октября 2015 года 79 депутатов парламента проголосовали за снятие неприкосновенности с экс-премьера после того, как с соответствующим запросом к ним обратился тогдашний прокурор Корнелиу Гурин.

Сразу после этого Филата доставили в НАЦ и задержали на 72 часа. Впоследствии, в 2016 году, Филат был приговорен к 9 годам лишения свободы за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию.

В июле этого года отведенный Филату срок был сокращен примерно на год и 9 месяцев за его содержание “в нечеловеческих условиях”. Таким образом, он может выйти на свободу в 2023 году, пишет realitatea.md.