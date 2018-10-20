Сегодня рабочий день у бюджетников

Сегодня рабочий день у бюджетников

Работники бюджетной сферы отрабатывают сегодня день 30 августа, который ранее был объявлен правительством выходным. 

Напомним, что дни 28, 29 и 30 августа были объявлены в Молдове нерабочими. Согласно решению правительства, их отработали 8 и 29 сентября, а также сегодня.

Отдыхом во время мини-каникул воспользовались не все. Так, выходные дни не затронули учреждения системы здравоохранения, а также мультифункциональные центры и подразделения Агентства публичных услуг.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md