Сегодня рабочий день у бюджетников

Работники бюджетной сферы отрабатывают сегодня день 30 августа, который ранее был объявлен правительством выходным.

Напомним, что дни 28, 29 и 30 августа были объявлены в Молдове нерабочими. Согласно решению правительства, их отработали 8 и 29 сентября, а также сегодня.

Отдыхом во время мини-каникул воспользовались не все. Так, выходные дни не затронули учреждения системы здравоохранения, а также мультифункциональные центры и подразделения Агентства публичных услуг.