Сегодня пройдёт заседание Апелляционной палаты Комрата по утверждению результатов выборов башкана

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11 июля Апелляционная палата Комрата проведёт заседание по утверждению результатов выборов башкана Гагаузии.

Первое заседание прошло в понедельник, пишет gagauzinfo.md. Суд объединил заявление Центральной избирательной комиссии Гагаузии об утверждении результатов выборов и жалобу кандидата на пост главы автономии Сергея Чимпоеш.

Как пишет источник, адвокат Сергея Чимпоеш попросил у судей время для ознакомления с материалами дела. В связи с этим следующее заседание коллегия Апелляционной палаты проведёт в четверг.