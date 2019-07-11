Сегодня пройдёт заседание Апелляционной палаты Комрата по утверждению результатов выборов башкана

Сегодня пройдёт заседание Апелляционной палаты Комрата по утверждению результатов выборов башкана

11 июля Апелляционная палата Комрата проведёт заседание по утверждению результатов выборов башкана Гагаузии.

Первое заседание прошло в понедельник, пишет gagauzinfo.md. Суд объединил заявление Центральной избирательной комиссии Гагаузии об утверждении результатов выборов и жалобу кандидата на пост главы автономии Сергея Чимпоеш.

Как пишет источник, адвокат Сергея Чимпоеш попросил у судей время для ознакомления с материалами дела. В связи с этим следующее заседание коллегия Апелляционной палаты проведёт в четверг.

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