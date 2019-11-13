Сегодня президент проведет консультации с парламентскими фракциями

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Глава государства проведет сегодня, 13 ноября, консультации с парламентскими фракциями ввиду поиска выхода из сложившегося политического кризиса.

Как предусмотрено Конституцией, Игорь Додон пригласил на дискуссии все фракции парламента. Так, в 10.00 в Государственной резиденции ждут социалистов, в 11.00 – “АКУМ”, в 12.00 – ДПМ и в 13.00 – депутатов фракции “Шор”. По итогам консультаций Игорь Додон выступит с заявлением для прессы.

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