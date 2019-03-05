Сегодня президент передаст первые два “КАМАЗа” столичному предприятию “Exdrupo”

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Как и было обещано ранее, на этой неделе начнется распределение российских “КАМАЗов” по населенным пунктам нашей страны. Первые две машины будут переданы сегодня, 5 марта, столичному предприятию “Exdrupo”.

В церемонии передачи автомобилей примет участие президент страны Игорь Додон. Смотрите прямую трансляцию события на нашем сайте, начиная с 14.00.

Напомним, что первая партия, в которую вошли 12 машин, будет передана населенным пунктам, которые нуждаются в ней больше всего. Речь, помимо Кишинева, идет о: Бричанах, Окнице, Купчинь, Флорештах, Бельцах, Комрате, Басарабяске, Тараклии, Сороке.

Многофункциональные машины могут быть использованы для очистки дорог от снега, гололеда и для мойки улиц. Об их безвозмездной передаче Молдове Игорь Додон ранее договорился с Владимиром Путиным.