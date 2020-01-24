Сегодня – последний день подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов в депутаты

Сегодня – последний день подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов в депутаты

Сегодня, 24 января, – последний день подачи документов для регистрации инициативных групп, которые будут собирать подписи, необходимые для поддержки кандидатов на должность депутата Парламента Республики Молдова по одномандатному избирательному округу №38, Хынчешты.

Для того, чтобы пройти регистрацию, потенциальный кандидат в депутаты вместе с документами, предусмотренными нормативной базой, должен предъявить подписи сторонников, которые имеют право голосовать в этом избирательном округе. Кандидату-мужчине нужно собрать от 500 до 1000 подписей, кандидату-женщине меньше – от 250 до 500, передаёт trm.md.

Предвыборная кампания начнётся 14 февраля, а само голосование назначено на 15 марта.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md