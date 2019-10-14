Сегодня – последний день, когда могут быть опубликованы результаты предвыборных опросов

Сегодня – последний день, когда могут быть опубликованы результаты предвыборных опросов

ЦИК обращает внимание на то, что понедельник, 14 октября, – последний день, когда могут быть опубликованы результаты опросов общественного мнения на предвыборную тематику. 

Согласно закону, результаты таких опросов могут быть опубликованы не позднее 5 дней до дня выборов. В предвыборный период любое исследование общественного мнения может быть проведено после предварительного уведомления об этом Центральной избирательной комиссии.

В то же время в день выборов, до закрытия избирательных участков, запрещено публиковать в СМИ материалы, в том числе интервью с избирателями, о количестве голосов, набранных конкурентами в течение дня, а также их шансах, включая данные экзит-поллов.

Напомним, всеобщие местные, а также новые парламентские выборы по ряду округов пройдут уже в это воскресенье, 20 октября.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md