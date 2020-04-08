Сегодня подтверждено 118 новых случаев коронавируса. Общее число – 1174

Сегодня подтверждено 118 новых случаев коронавируса. Общее число – 1174

Из 629 обработанных сегодня проб 118 показали положительный результат. Об этом на брифинге для прессы объявил Игорь Додон. 

2 случая были завезены: из Российской Федерации и из Великобритании. Остальные зарегистрированы: в Кишиневе – 48, Сороках – 11, Оргееве – 9, Приднестровье – 10, Штефан-Водэ – 7, Глодянах – 6, Единцах/Фалештах – по 5, Страшенах – 3, Калараше – 2, Бельцах, Кантемире, Криулянах, Дондюшанах, Хынчештах, Яловенах, Ниспоренах, Резине, Тараклии, Унгенах – по 1 случаю.

 

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