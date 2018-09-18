Сегодня одно, завтра другое: Раду “забыла”, как обещала отказаться от возможной должности в правительстве (ВИДЕО)

Сегодня одно, завтра другое: Раду “забыла”, как обещала отказаться от возможной должности в правительстве (ВИДЕО)

Всего несколько месяцев назад, в разгар борьбы за кресло генпримара Кишинева, Сильвия Раду во всеуслышание заявляла, что после выборов намерена вернуться к своей предыдущей, неполитической деятельности.

Так, в ходе пресс-конференции 20 мая Раду, отвечая на вопрос, поступало ли ей какое-либо предложение о должности в правительстве Филипа, заявила, что никаких предложений нет. Более того, она ответила отрицательно и на вопрос, приняла ли бы она подобное предложение, пишет zdg.md.

Сегодня же, уже после объявления ее кандидатуры на пост министра здравоохранения и социальной защиты, Раду заявила, что приняла это предложение.

– Будучи политически неаффилированным министром, я буду работать в Молдове, для молдаван. Я буду работать над тем, чтобы они имели лучшие медицинские услуги и социальную справедливость, – заявила она.

К слову, соцсети встретили новость о назначении Раду министром неоднозначно. Большинство высказали мнение, что бывшему директору Gas Natural Fenosa не место на таком посту.

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