Сегодня на Рышкановке вновь откроется сезонная ярмарка

Сегодня на Рышкановке вновь откроется сезонная ярмарка

27 октября жители столицы вновь смогут приобрести овощи и фрукты напрямую от производителей на ярмарке, которая будет работать на улице Мирон Костин между Московским проспектом и улицей Николая Димо. 

Сезонный базар откроется там сегодня во второй раз и будет работать с 09.00 до позднего вечера. В прошлую субботу в ярмарке приняли участие около 40 производителей.

Стоит отметить, что две недели назад аналогичные ярмарки открылись и в других секторах столицы, но были закрыты ввиду небольшого количества производителей.

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