Сегодня на 13 трассах страны патрульные будут “ловить” радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 16 мая, в течение всего дня они будут находиться на сегментах:

-M 1/R 3: район Яловены;

-R 1: район Страшены;

-M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешть, 77 – 129 км;

-M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 194 – 224 км; 255 – 266 км;

-R 1: Кишинёв – Унгены, 40 – 70 км;

-R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;

-R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 13 – 21 км;

-R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 86 – 101 км;

-R 16: Бельцы – Фалешты – Скуляны – Унгены;

-R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

-R33/R 34/ G 98: район Хынчешты;

-R 3/ M 3/R 26:район Чимишлия;

-R 34: район Леова.