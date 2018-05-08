Сегодня на 12 трассах страны патрульные будут “ловить” радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует о том, что в течение всего дня сотрудники полиции будут контролировать дорожное движение по всей стране с приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 8 мая, водителям следует быть предельно аккуратными на следующих участках дороги:

– M 1/R 3: район Яловены;

– M 5/R 1: район Страшены;

– M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешты, 77 – 129 км;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 39 – 90 км; 194 – 224 км; 255 – 266 км;

– R 1: Кишинёв – Унгены, 128 – 70 км;

– R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;

– R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км;

– R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49 – 86 км;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

– R 33/ G 98: Хынчештский район;

– R 34: Хынчешты – Леова – Кагул;

– R 3/ M 3: район Чимишлия.

Нацинспекторат патрулирования призывает всех водителей следовать правилам дорожного движения и не нарушать ограничения скорости.

Напомним, что вчера глава НИП Александру Пынзарь предупредил, что злостных нарушителей ждёт ещё более суровое наказание.