Сегодня может решиться судьба Харунжена, отставки которого Додон требовал еще с 2016 года

Сегодня может решиться судьба Харунжена, отставки которого Додон требовал еще с 2016 года

Депутаты молдавского парламента соберутся сегодня на заседание, чтобы начать процедуру отстранения Эдуарда Харунжена от должности генерального прокурора. Сразу после осуществления процедур законодательного характера Игорь Додон намерен подписать указ об его отставке.

Стоит отметить, что президент Молдовы требовал отставки Харунжена еще с конца 2016 года. Глава государства отмечал, что конкурс, по которому Харунжен занял эту должность, проходил незаконно и с нарушениями. В частности, по его словам, кандидаты в прокуроры были выдвинуты, согласно старой редакции закона, когда новая предусматривала другой порядок утверждения состава Высшего совета прокуроров.

– Нынешний генеральный прокурор был избран и утвержден незаконно, и мы сделаем все для того, чтобы снять его с должности и провести всю процедуру заново, – подчеркивал Додон в конце 2016 года. 

В данной связи администрация президента оспорила назначение Харунжена в Высшей судебной палате, однако это обращение было отклонено. Стоит напомнить, что Эдуард Харунжен в срочном порядке был назначен генеральным прокурором Молдовы сразу после избрания Игоря Додона, однако до его вступления в должность, таким образом, чтобы глава государства не мог помешать планам демократов.

 

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